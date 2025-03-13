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        Haberler Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa bildirgesini imzaladı | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa bildirgesini imzaladı

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeye imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:33
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        Şara geçici anayasa bildirgesini imzaladı
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        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeye imza attı.

        Suriyeli hukukçu, siyaset bilimci, öğretim üyesi ve gazetecilerden oluşan komite, çalışmalarını tamamlayarak geçici anayasa bildirgesini Şara'ya sundu.

        Başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende, geçici anayasayı hazırlama komitesi üyelerinin yanı sıra Ulusal Diyalog Konferansı üyeleri, Suriye Alimler Birliği Başkanı Üsame Rıfai ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yer aldı.

        Törende konuşan geçici anayasayı hazırlama komitesi üyesi Suriyeli siyaset bilimci Dr. Abdulhamid el Avak, bildirgeye ilişkin bilgi verdi.

        Geçici anayasa bildirgesini teslim alarak imzalayan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, komiteye teşekkür etti.

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