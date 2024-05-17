Suri Cruise babası Tom Cruise'un soyadından vazgeçti

Babası ondan vazgeçince, Suri de babasıyla son bağı olan soyadından da vazgeçti. Suri'nin Hollywood yıldızı babasının soyadını bıraktığı ve bunun yerine yeni bir lakap kullandığı öğrenildi. Bu da bir zamanların en ünlü bebeğinin, babasıyla hiçbir ilgisi olmadığına dair bir işaret olarak görüldü.