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        Haberler Dünyadan Suri Cruise babası Tom Cruise'un soyadından vazgeçti - magazin haberleri

        Suri Cruise babası Tom Cruise'un soyadından vazgeçti

        Tom Cruise ile Katie Holmes'ün geçen ay 18 yaşına giren kızı Suri Cruise, yıllardır kendisiyle görüşmeyen babasıyla son bağını da soyadını bırakak kopardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:25
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        • 1

          Tom Cruise ile Katie Holmes'ün geçen ay 18 yaşına giren kızı Suri Cruise, yıllardır babasıyla görüşmüyor. Reşit olduğu doğum gününde de Tom Cruise, kızının yeni yaşını kıtlamak yerine, Victoria Beckham'ın 50'nci yaş günü partisindeydi.

        • 2

          Aşk çocuğu olarak doğup büyüse de Suri, uzun yıllardır babasından uzak bir hayat yaşıyor. Tom Cruise’un kızını en son 2012’de gördüğü biliniyor. Suri, son 12 yıldır annesinin kanatları altında yaşıyor.

        • 3

          Babası ondan vazgeçince, Suri de babasıyla son bağı olan soyadından da vazgeçti. Suri'nin Hollywood yıldızı babasının soyadını bıraktığı ve bunun yerine yeni bir lakap kullandığı öğrenildi. Bu da bir zamanların en ünlü bebeğinin, babasıyla hiçbir ilgisi olmadığına dair bir işaret olarak görüldü.

        • 4

          Hello dergisinin haberine göre, Tom Cruise ile Katie Holmes ikilinin kızları artık Suri Noelle adını kullanıyor. Okul prodüksiyonu olan 'Head Over Heels' adlı müzikalin reklam afişinde Suri'nin bu adı kullandığı görüldü.

        • 5

          Yeni isim, Suri'nin 45 yaşındaki annesi Katie Holmes'ün göbek adı. Bu isim değişikliği, Suri'nin 61 yaşındaki babası Tom Cruise ile olan tüm bağlantısını tamamen silmesi olarak algılandı.

        • 6

          Katie Holmes, Nisan 2005'te Tom Cruise ile sevgili olmuştu. Tanışmalarından yedi hafta sonra, Haziran 2005'te ise nişanlanmışlardı. 18 Kasım 2006'da Holmes ve Cruise, İtalya'nın Bracciano kentindeki 15'inci yüzyıldan kalma Odescalchi Kalesi'nde Scientology kilisesinin kurallarına uygun bir törenle evlendiğinde Suri 7 aylıktı.

        • 7

          Bebekliği ve çocukluğunun ilk yıllarında bir stil ikonu haline gelen, son moda elbiseleri, giydiği tasarımcı elinden çıkma topuklu ayakkabıları ve hatta dudağına sürülen rujuyla bir magazin yıldızına dönüşen Suri, uzun yıllardır daha gizli bir hayat yaşıyor. Suri, Scientology inancına sahip babasının dininden çok uzakta, korumacı annesi tarafından Manhattan'da büyük ölçüde spot ışıklarından korunarak bu yaşına geldi.

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