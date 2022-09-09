'Deniz uçağı' ile yolculuk

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2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile nikah masasına oturduktan sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, geçtiğimiz aylarda eşiyle birlikte Türkiye'ye gelmişti.

DENİZ UÇAĞI İLE YOLCULUK

Tatiline devam eden Yalçın ile eşinin yeni rotası Bodrum'dan sonra Marmaris oldu. Keyifli vakit geçiren Süreyya Yalçın, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

EŞİNİN YÜZÜNÜ KOLUNA KAZITMIŞTI

Öte yandan Ozan Baran, geçtiğimiz yıl aralık ayında eşinin doğum gününe özel bir jestte bulunmuştu. Baran, sosyetik güzelin yüzünü koluna kazıtmıştı.

"KENDİMİ ÇOK ÖZEL HİSSETTİRDİN"

Eşinin kolunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Süreyya Yalçın, paylaşımına "Hayatımda bir kere daha bana kendimi çok özel hissettirdin. İyi ki doğdum, iyi ki senin oldum. Hani derler ya 'Monotonlaşır' diye... Yalan! Bizim sevgimiz, birbirimize olan hislerimiz hala her geçen gün kuvvetleniyor. Seni çok seviyorum hayatımın anlamı..." ifadelerini not düşmüştü.

"SENİ SON NEFESİME KADAR SEVECEĞİM"

Süreyya Yalçın da ekim ayında eşinin doğum gününü, "İyi ki doğdun, dünyam oldun... Seni son nefesime kadar seveceğim kocacığım. İyi ki hayatıma girdin, nefesim oldun. Sensizlik benim de yok olmam demek. Dünyalara değişmem seni! Seni bana veren Rabbime şükürler olsun..." sözleriyle kutlamıştı.

Fotoğraflar: Instagram