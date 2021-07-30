"RABBİM HERKESİ KORUSUN"

Gelen eleştirilerin ardından fotoğrafı 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram profilinden silen Süreyya Yalçın, daha sonra, "Rabbim herkesi korusun, yardımcısı olsun." sözlerini yayınladı.