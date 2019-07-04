Kamuoyunun da bildiği üzere evlendiğimden beri eşim Ozan Baran ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktayım. 28 Haziran'da ülkeme giriş yaparak tatil için Bodrum'a geçtim. Hakkımda asılsız ve gerçekdışı sansasyonel haber yapma hevesinde olan kişileri kınadığımı ve bu haberleri tümüyle yalanladığımı sayın kamuoyunun bilgisine sunarım.