2016’dan bu yana Amerika-Miami’de eşi Ozan Baran ile yaşayan Süreyya Yalçın'ın babasından kalan mirası almak için Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti.

Yalçın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün bir kısım basın yayın organlarında 97 milyon dolar miras almak üzere imza işleri için İstanbul'a geldiğim, imza işleri bittikten sonra da Bodrum'a geçtiğim haberleri yer almıştır. İmza işleri için İstanbul'a geldiğim ve 97 milyon dolar para aldığım haberi tümüyle gerçek dışıdır. Henüz sonuçlanmış bir miras davam da olmayıp halen yargılaması devam etmektedir. Kamuoyunun da bildiği üzere evlendiğimden beri eşim Ozan Baran ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktayım. 28 Haziran'da ülkeme giriş yaparak tatil için Bodrum'a geçtim. Hakkımda asılsız ve gerçek dışı sansasyonel haber yapma hevesinde olan kişileri kınadığımı ve bu haberleri tümüyle yalanladığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

97 milyonluk mirası almak üzere Türkiye'ye geldiği iddia edilen ve daha sonra ortalarda gözükmeyen Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran ile birlikte tatili geçirdiği Bodrum'a ortaya çıktı.

Göltürkbükü'nde bulunan bir beach'den çıkarken İHA muhabiri tarafından görüntülenen Süreyya Yalçın, sessizliğini korudu. Yalçın'ın giydiği sıra dışı mayosu ise dikkatlerden kaçmadı.