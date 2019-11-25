Süreyya Sahnesi’nde kışa yolculuk

Ünlü besteci Franz Schubert’in en önemli şarkı dizilerinden Winterreise (Kış Yolculuğu),İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından müzik severlerle buluşacak.

Bariton Kevork Tavityan ve piyanist Can Okan tarafından sunulacak İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Winterreise konseri, 4 ve 6 Aralık 2019 tarihlerinde Süreyya Opera Sahnesi’nde olacak.

Can Okan

Alman Şair Wilhelm Müller’in kaleme aldığı 24 şiir üzerine, Avusturyalı Besteci Franz Peter Schubert’in şan ve piyano için bestelediği şarkı dizisi olan “Winterreise” Alman klasik müziğindeki şan metodu ve tekniği üzerinde büyük etkiler bırakmıştır.

Winterreise’de Schubert için piyanist ile eseri seslendirecek solist aynı öneme sahiptir . Şarkıların ise aşık bir şairin sesinden dramatik bir akışı vardır.

Kevork Tavityan