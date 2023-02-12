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"Sürekli, istikrarlı, bıkmadan destek olmalıyız"

Deprem bölgesine ziyarette bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bugün bölgede muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma ruhuna şahit olduk. Ülkemiz için ne yapsak az. Vatandaşlarımıza ne kadar destek olsak yine de yetmez. Bu şehirlerimize, bu vatandaşlarımıza, sürekli, istikrarlı, unutmadan, bıkmadan, usanmadan destek olmalıyız" dedi

Giriş: 12.02.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak
Akkol, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin
ardından afet bölgesine bir ziyarette bulundu.

Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Gaziantep, İskenderun, Hatay, Kırıkhan ve Antakya
başta olmak üzere afet bölgesinde ziyaretlerde bulunan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, AFAD
Koordinasyon Merkezlerinde yetkililerle görüştü ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akkol, ayrıca
acil ihtiyaçlar ve yapılacaklar hakkında istişarelerde bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşlarımızla görüşerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini
paylaşan Akkol ziyaretleri ardından yaptığı açıklamada;

“Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bugün bölgede muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma ruhuna şahit olduk. Ülkemiz için ne yapsak az. Vatandaşlarımıza ne kadar destek olsak yine de yetmez. Bu şehirlerimize, bu vatandaşlarımıza, sürekli, istikrarlı, unutmadan, bıkmadan, usanmadan destek olmalıyız. Kalbimiz oradaki vatandaşlarımızla atıyor. TİSK olarak, AFAD ile koordinasyon içinde her türlü destek ve yardım için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Bu büyük felaketin üstesinden birlikte geleceğiz. Zaman beraberlik içinde yaralarımızı birlikte sarma zamanı. Bu vesileyle, bölgede ziyaretler esnasında birlikte olduğumuz sivil toplum kuruluşlarımızdan TOBB, Türk-İş, Hak-İş, TESK, Kamu-Sen ve Memur-Sen ile İSO, ATO, ASO, ATSO ve EBSO’nun kıymetli başkanlarına teşekkür ederim. Bir kez daha depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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