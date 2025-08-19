Süreç komisyonu Meclis'te toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın konusu olmadan bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir." dedi.

AA'da yer alan habere göre "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Tören Salonu'ndaki toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da hazır bulundu.

Kurtulmuş, önceki toplantılarda, komisyonun çalışma usul ve esasları, bundan sonraki süreçte ele alınacak konular ile kimlerin davet edileceğinin belirlendiğini belirtti.

Bugünkü toplantıda, şehit yakınları ile gazilerin dinleneceğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, örgütün kendisini feshetme kararından sonra tarihi bir döneme girdi ve komisyonumuzun kurulmasıyla birlikte de çalışmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yoğunlaştırıldı. Eğer bugün bu noktaya geldiysek, eğer bugün Türkiye'de artık terörün hiç olmadığını konuşabiliyor haldeysek hiç şüphesiz bunu öncelikli olarak şehitlerimize borçluyuz. Her birisi büyük fedakarlıklarla, canını bu vatan için, bu bayrak için, bu ülke için feda eden kahraman şehitlerimizi her şeyden evvel rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Eğer onların o kararlı duruşları ve bu mücadeleleri olmasaydı çok açık söylemek gerekir ki, bugün bu toplantı olmayacak, bu komisyon olmayacaktı. Belki vatanda, bu kadar özgür bir şekilde ülkemizin geleceğine ilişkin konuları ele almak ve konuşmak mümkün olmayacaktı. Bu açıdan şehitlerimizin her birisinde minnet borçluyuz." Şehitlere olduğu kadar şehit ailelerine de minnet borçları olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Çok sayıda şehit cenazesine katılmış, şehit ailesiyle temas etmiş birisi olarak şunu iftiharla söyleyebilirim ki, ne zaman, hangi şehit yakınımıza tabutunun başında, 'başın sağ olsun' dediysek hepsinden sanki ortak bir motto gibi 'vatan sağ olsun' cevabını aldık. Ailelerinin bu dirayeti olmasaydı, şehitlerimizin bu mübarek kanları vatanın bölünmezliği, ülkenin bütünlüğü için dökülmemiş olsaydı bugün burada olmayacaktık. Ayrıca o 'vatan sağ olsun' sözü aynı zamanda nesilden nesile bir motto olarak aktarılan bir söz oldu, bir dua oldu. Vatanımız bölünmedi, bölünmeyecektir ve kıyamete kadar bir, beraber bir şekilde, kardeşçe bu ülkede hep beraber yaşayacağız. Ruhları şad olsun, makamları ali olsun, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"BİR AL-VER OLMAMIŞTIR VE OLMAYACAKTIR" Gazilerin de her türlü takdirin, şükranın üzerinde büyük bir övgüye layık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Allah onlardan da razı olsun. Sağlıklı uzun ömürler dilerim. Bu milletin en önemli unsurlarından birisi de 'ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyerek mücadele alanlarına giden ve gazi olan kardeşlerimizdir. Onlar da milletimize emanettir. Ayrıca şunu çok da söylemek isterim ki, bu süreç bugüne kadar dördüncü toplantısını yapıyor. Geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında, en başından itibaren herhangi bir şekilde bir pazarlık, bir al-ver olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu şehit ailelerimizin ve gazilerimizin huzurunda, onların şahsında bütün Türkiye'nin, 86 milyonun huzurunda bir kere daha söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın konusu olmadan bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. O anlamda zor bir sürecin içerisinde olduğumuzu biliyorum. En önemli vazifelerimizden birisinin de toplumsal rızayı artırmak, toplumsal duyarlılığı geliştirmek ve özellikle bu kardeşlik sürecine toplumumuzun farklı kesimlerinin desteğinin arttırılmasını temin etmektir. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin, bir parti hariç, bütün siyasi partilerin katılımıyla bu geniş kapsamlı komisyon oluşturulmuş ve şimdiye kadar da bütün kararlarını ittifakla alarak yoluna devam etmektedir. Zor bir sürecin içerisindeyiz. Gayretli bir çalışma döneminin içinde olmak zorundayız. Burada bütün meselelerimizi konuşacağız."

Kurtulmuş, sürece katkı sunabilecek kurumsal yapıların tamamını komisyonda mümkün olduğunca dinlemeye gayret edeceklerini vurgulayarak, "Sonunda da sürecin nasıl sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabileceğini hep birlikte Türkiye kamuoyuna göstereceğiz. Ümit ediyorum ki, bu tarihi misyonumuzu en başarılı şekilde yerine getireceğiz. Bu süreçte en çok dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi. Türkiye'de kıyamete kadar barış ve kardeşlik olsun isteyenler olduğu gibi olmasın diye gayret edenlerin de varlığı aşikardır. İçerde ve dışarıda bu sürecin başarısız olması için gayret sarf edenler, bu süreci zehirlemeye kalkanların olacağı biliniyor. Dolayısıyla burada özellikle bizlerin saflarımızı sıklaştırarak bu konuda hiçbir eksik ve gedik olmaksızın yolumuza başarıyla devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, komisyona sunum yaptı.