Süre'li komedi

Mesut Süre, 'Gönülleri ala ala ofansif mizah'ını güncellenmiş konularıyla 1 Mart'ta BKM Tiyatro'da sahneleyecek

Mesut Süre, BKM Mutfak'ın organizasyonuyla çıktığı turnesinin duraklarından biri Beşiktaş'taki BKM Tiyatro'da olacak.

10 yıllık kariyeri boyunca 1200'ün üzerinde sahneye çıkarak bu konuda oldukça önemli bir başarı elde eden Mesut Süre, 'Gönülleri ala ala ofansif mizah' olarak tanımladığı gösterisinde seyircileriyle gözleme dayalı konuları seyirciyi dahil ederek sahneliyor. Mesut Süre, 1 Mart'ta BKM Tiyatro'daki gösterisinde güncellenmiş konularıyla seyirciye kahkaha attırmaya hazırlanıyor.