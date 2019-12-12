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İsrail'de biri 9 Nisan diğeri 17 Eylül'de olmak üzere bu yıl yapılan iki erken seçime rağmen koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle ülkede seçmenler bir yıl içinde 3. kez sandık başına gidecek.
Eylüldeki seçimlerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın başarısız olmasının ardından koalisyonu kurmakla görevlendirdiği İsrail Meclisine tanınan süre çarşamba gece yarısı sona erdi.
Koalisyonu kuracak bir isim üzerinde anlaşılamaması nedeniyle yasalar gereği Meclis otomatik olarak feshedildi ve erken seçim yapılması zorunlu hale geldi.
AA'nın haberine göre; seçimlerin en geç 90 gün içinde yani 10 Mart'ta yapılması gerekiyor. Ancak bu tarihin Yahudilerin Purim Bayramına denk gelmesi nedeniyle siyasi partiler seçimlerin 2 Mart 2020'de yapılması için dün Meclise yasa tasarısı sunmuştu.
Tasarının çarşamba akşamı ilk oylaması Mecliste yapıldı ve oylamaya katılan 91 milletvekilinin tamamı evet oyu verdi.
Seçimlerin 2 Mart'ta düzenlenmesini ön gören tasarının yasalaşması için iki ayrı oylamadan daha geçmesi gerekiyor.
İsrail basını, yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamalarının sabah erken saatlerde yapılmasının beklendiğini, ilk oylamaya katılmayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da ikinci ve üçüncü oturumlara katılacağını yazdı.
Tasarının kabul edilmesi halinde seçimler 2 Mart 2020'de yapılacak aksi halde İsrail'deki seçmenler 10 Mart'ta Purim Bayramı tatilinde sandık başına gitmek zorunda kalacak.
KOALİSYON KRİZİ!
İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı son erken seçimleri Mavi-Beyaz önde tamamlamış, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise ikinci olmuştu.
Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen Netanyahu, yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.
Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.
Bu gelişme üzerine Rivlin, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti.
Ülkede bu yıl 9 Nisan'da da erken seçim yapılmış ancak o seçimin ardından da koalisyon hükümeti kurulamaması nedeniyle erken seçim kararı alınmıştı.
İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.
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