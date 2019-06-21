21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Grubu, grup şirketlerinin hayata geçirdiği proje ve uygulamaların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkısını tespit ettiği Anadolu’dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uyumluluk Raporu’nu yayınladı. Raporda, Anadolu Grubu’nun sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği proje ve uygulamalar, ekonomik, çevresel, sosyal etkilerine göre ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bütünsel bir yaklaşım ile ele alındı, durum tespiti ve stratejik analiz yapıldı.
'İŞ STRATEJİMİZİN ODAĞINDA YER VERİYORUZ'
Anadolu Grubu’nun faaliyette bulunduğu her coğrafyaya değer katmak için sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle çalıştığını belirten Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu: “Büyüme, bizim için sadece rakamlarla ifade edilen ekonomik bir kavram olmanın ötesindedir. Değerlerimizi ve iş etiğimizi, dünyamız ve insanımız için daha güzel bir gelecek hayalimiz doğrultusunda belirliyoruz. Gelişimimizi planlarken, tüm paydaşlarımız için değer yaratma sürecini sürdürülebilir kılabiliyorsak, büyüme bizler için anlam kazanıyor. Bunun için de insana ve topluma değer katmayı ana değerlerimizden biri olarak konumlandırırken, sürdürülebilirliğe de iş stratejilerimizin odağında yer veriyoruz" dedi.
BARIŞ VE REFAH HEDEFİ
Zorlu; “Birleşmiş Milletler’in evrensel çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmayı, dünyamızı korumayı ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını amaçlıyor. Ortak aklın gücüne her zaman inanan bir Grup olarak, bu hedeflerin gerçekleşmesi için birlikte hareket etmenin ve kolektif bir bilinç yaratmanın olmazsa olmaz olduğunun farkındayız. Kurumsal hedeflerini yerel ve küresel ölçekteki paydaşlarının ve gezegenimizin geleceği ile uyumlu olacak şekilde planlayan Grubumuz, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini pozitif yönde geliştiren şirketleriyle, sürdürülebilir gelişimi desteklemektedir” ifadelerini kullandı.
KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA
Raporda 316 projenin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkısı incelendi. Sürdürülebilirliğe dayalı iş anlayışı ile faaliyetlerini ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini dikkate alarak yöneten ve bu konudaki çalışmalarını paydaşları ile çeşitli platformlarda paylaşan Anadolu Grubu, küresel hedeflere ulaşma yolunda Grup olarak sağladığı katkıyı ortaya koymak amacıyla kapsamlı bir çalışma hayata geçirdi. 2018 yılında Grup şirketlerinin katılımı ile kurumsal başarı göstergeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında değerlendirilirken, grup şirketlerinin çalışmaları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirildi.
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