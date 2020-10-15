Sürdürülebilir balıkçılık için 15 ton kupesi denize geri bıraktılar - ÇANAKKALE

AA

Bozcaada'nın güneyinde Babakale bölgesinden Ege Denizi'ne açılan balıkçıların ağına, yakaladıkları kolyoz ve sardalya balığını yemek için aralarına giren ve Latince ismi "mola mola" olan ay balığı takıldı. Balıkçılar, ağırlığı 200 kilogram, uzunluğu yaklaşık 2 metre olan ay balığını ağdan kurtarıp denize saldı.Mürettebatı 25 kişiden oluşan "Yılmazlar-5" adlı gırgır teknesiyle Bozcada açıklarında yakalanan yaklaşık 1000 kasalık, 15 ton ağırlığında asgari boyda olmayan kupes balığı da sürdürebilir avcılık için zayiat verilmeden ağlardan denize boşaltıldı.

Gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi, AA muhabirine, ağın son torbasına gelen ay balığını sakin bir şekilde zarar vermeden suya indirdiklerini belirterek "Güzel bir balık. Kıyamıyor insan. Zararlı bir balık da değil. Görselliği çok güzel. Saldık suya, derin deniz bölgesine gitti. Okyanus balığı olduğunu biliyoruz sadece." dedi.Kupesin ise bu sene bölgede bol miktarda olduğunu belirten Çiftçi, bu balıkları da tekrar suyla buluşturduklarını dile getirdi. Deniz canlılarının neslini korumanın önemine dikkati çeken Çiftçi, "Yakaladığımız kupesler, asgari boyunun biraz altında. Yani balık satışı olur mu, olur fakat yem fabrikalarına gidecek. Biz de bu balıklarımızın yem fabrikalarında harcanmasını istemiyoruz, saldık. İnşallah büyüdüğünde yine bize denk gelir." dedi.

Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ifade eden Çiftçi, "Salacağız, göreceğiz, göstereceğiz, diğer balıkçı arkadaşlar da görecek. Böyle yapılması gerekiyor. Sürdürebilir bir balıkçılık, çocuklarımızın yeni nesillerin daha rahat bir balıkçılık yapabilmesi, avcılığın düzgün yapılabilmesi yani kazançların daha iyi olması için bu tip davranışları bütün arkadaşlarımızın yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Balon balığı gibi zehirli bir tür"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Altınağaç ise ay balığının bölgede pek görülmeyen bir tür olduğu bilgisini verdi. Bunun, kemikli balıklar grubunun en irilerinden olduğunu aktaran Altınağaç, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3,3 metre boya kadar çıkabiliyor. Ağırlığı ise 2,3 tona kadar ulaşabiliyor bu balıkların. Yüzgeçleri çok küçük. Aktif bir yüzücü değil. Bu yüzgeçleri daha çok kendini yönlendirmek için kullanıyor. Akıntı ve su hareketleriyle daha çok hareket ediyor. Genelde dik pozisyonda yüzüyor fakat bazen suyun üstünde yatay pozisyonda da ilerliyor. Zaten ay balığı denmesi de bu. Sanki ayın parlamasının denize vurması gibi görüldüğü için ay balığı. Aslında İngilizce de 'sunfish' güneş balığı veya pervane balığı isimleriyle de anılıyor. 12 ila 25 santigrat derece sularda bulunan bir canlı. 480 metre derinliklere kadar görüntüsü kaydedilmiş fakat 1000 metreye kadar yaşadığı söyleniyor. Genellikle 30 ila 70 metre arası sularda bulunuyor. Kirpi balığı ve balon balığıgillerden. İç organlarında bir zehir var ve bu balığın etinin yenilmesi tehlikeli. Aynı balon balığı gibi. Bu iç organları dağılıp etine bulaşırsa zehirleyici ve öldürücü oluyor. O yüzden yenen bir tür değil."