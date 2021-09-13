Sürat teknesi faciasında tahliye kararı!

Çuğra Plajı açıklarında, 7 Ağustos 2021 tarihinde Ender Küçük’ün kullandığı sürat teknesinin çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen (46) hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, önce tutuksuz yargılanma kararı alınan Ender Küçük, Cumhuriyet Savcılığı’nın bilirkişiler eşliğinde keşif yapıp, şahitlerin ifadesinin ardından yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bursa'da cezaevine gönderildi. Ender Küçük, Erdek Sulh Ceza Mahkemesi’nde geçen cuma günü hakim karşısına çıkarıldı. Görülen davada Ender Küçük tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.