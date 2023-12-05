Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 49,18 TL'dan halka arz edilecek Sur Tatil Evleri Gayrimenkul 45 milyon adet lot dağıtımı yapacak. Peki, Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri hangi bankalar var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuyla ilgili detaylar...