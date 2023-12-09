SUR TATİL EVLERİ KAÇ LOT VERDİ?

Sur Tatil Evleri halka arzında talep toplama işlemleri sona 8 Aralık itibarıyla sona erdi. Lot dağıtım sayıları halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Halka arz sonuçlarının açıklaması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Payların %80’i yurt içi bireysel yatırımcılara ve %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Buna göre olası bireysel katılıma göre dağıtılacak pay miktarı şu şekilde:

2 milyon katılımcı: 18 lot (885 TL)

2,5 milyon katılımcı: 14 lot (688,5 TL)

3 milyon katılımcı: 12 lot (590 TL)

3,2 milyon katılımcı: 11 lot (541 TL)

3,5 milyon katılımcı: 10 lot (492 TL)

4 milyon katılımcı: 9 lot (442 TL)