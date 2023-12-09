Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.913,76 %-0,82
        DOLAR 28,9689 %0,17
        EURO 31,1861 %-0,16
        ALTIN 1.866,62 %-1,07
        FAİZ 38,44 %0,21
        GÜMÜŞ GRAM 21,47 %-3,01
        BITCOIN 44.359,00 %-0,44
        GBP/TRY 36,3640 %-0,23
        EUR/USD 1,0764 %-0,30
        BRENT 75,63 %2,13
        ÇEYREK ALTIN 3.051,92 %-1,07
        Haberler Ekonomi Borsa Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 'SURGY' kaç lot dağıttı ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 'SURGY' kaç lot verdi?

        Sur Yapı çatısı altında faaliyetini sürdüren Sur Tatil Evleri GYO 49,18 TL hisse fiyatıyla 7-8 Aralık tarihinde halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından yatırımcılar, Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Toplamda 45 milyon adet lot dağıtımının yapılacağı halka arzda kişi başına düşen lot sayısı merak konusu oldu. İşte Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 'SURGY' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 00:17 Güncelleme: 09.12.2023 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sur Tatil Evleri GYO halka arzında payların %80’i yurt içi bireysel yatırımcılara ve %20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği belirtildi. Peki, "Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 'SURGY' kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları...

        • 2

          SUR TATİL EVLERİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz kapsamında 7-8 Kasım tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SUR TATİL EVLERİ KAÇ LOT VERDİ?

          Sur Tatil Evleri halka arzında talep toplama işlemleri sona 8 Aralık itibarıyla sona erdi. Lot dağıtım sayıları halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Halka arz sonuçlarının açıklaması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

          Payların %80’i yurt içi bireysel yatırımcılara ve %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Buna göre olası bireysel katılıma göre dağıtılacak pay miktarı şu şekilde:

          2 milyon katılımcı: 18 lot (885 TL)

          2,5 milyon katılımcı: 14 lot (688,5 TL)

          3 milyon katılımcı: 12 lot (590 TL)

          3,2 milyon katılımcı: 11 lot (541 TL)

          3,5 milyon katılımcı: 10 lot (492 TL)

          4 milyon katılımcı: 9 lot (442 TL)

        • 4

          SUR TATİL EVLERİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Sur Tatil Evleri'nin önümüzdeki haftadan itibaren borsada işlem göremesi bekleniyor. Tarih netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 5

          SUR TATİL EVLERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Sur Tatil Evleri katılım endeksine uygun olarak halka arz olacak.

        • 6

          SUR TATİL EVLERİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Sur Tatil Evleri halka arz hisse fiyatı 49,18 TL'den satıldı. Pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak ve talep için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanılacak.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        Evinde 7. harika!
        Evinde 7. harika!
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Habertürk Anasayfa