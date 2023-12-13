Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 45 milyon lot dağıtımının yapıldığı Sur Tatil Evleri halka arzında kişi başına düşen lot miktarı da belli oldu. 3.768.928 bireysel yatırımcının katıldığı halka arzda, gong sesinin ardından hisse borsada işlem görmeye başlayacak Peki, "Sur Tatil Evleri GYO borsada ne zaman işlem görecek? 'SURGY' halka arz sonuçları ile kaç lot verdi?" İşte Sur Tatil Evleri hissenin borsada işleme başlayacağı tarih...