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        Haberler Ekonomi Borsa Sur Tatil Evleri GYO borsada ne zaman işlem görecek? 'SURGY' halka arz sonuçları ile kaç lot verdi? - Borsa Haberleri

        Sur Tatil Evleri GYO borsada ne zaman işlem görecek? 'SURGY' kaç lot verdi?

        Sur Tatil Evleri 49,18 hisse fiyatıyla 7-8 Aralık tarihinde halka arz edilip talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları açıklanırken, aracı kurumlar yatırımcıların hesabına lot dağıtımında bulundu. Yaşanan bu gelişme, "Sur Tatil Evleri GYO borsada ne zaman işlem görecek?" Sorusunu gündeme getirdi. İşte Sur Tatil Evleri GYO 'SURGY' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 22:00 Güncelleme: 13.12.2023 - 22:00
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        • 1

          Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 45 milyon lot dağıtımının yapıldığı Sur Tatil Evleri halka arzında kişi başına düşen lot miktarı da belli oldu. 3.768.928 bireysel yatırımcının katıldığı halka arzda, gong sesinin ardından hisse borsada işlem görmeye başlayacak Peki, "Sur Tatil Evleri GYO borsada ne zaman işlem görecek? 'SURGY' halka arz sonuçları ile kaç lot verdi?" İşte Sur Tatil Evleri hissenin borsada işleme başlayacağı tarih...

        • 2

          SUR TATİL EVLERİ GYO KAÇ LOT VERDİ?

          Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) halka arzına toplamda 3.768.928 bireysel yatırımcı katıldı. Sur Tatil Evleri GYO halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı azami 9-10 lot dağıtımı yapıldı.

        • 3

          SUR TATİL EVLERİ GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Sur Tatil Evleri GYO halka arzının Yıldız Pazar’da “SURGY” koduyla işlem göreceği tarih 14 Aralık olarak açıklandı.

        • 4

          SUR TATİL EVLERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Sur Tatil Evleri katılım endeksine uygun olarak halka arz.

        • 5

          SUR TATİL EVLERİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Sur Tatil Evleri halka arz hisse fiyatı 49,18 TL'den satıldı. Pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak ve talep için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanılacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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