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        Haberler Magazin 'Sur Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi

        'Sur Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dokuzunu durağı Sur Kültür Yolu Festivali sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları, dini etkinlikler ve çocuk etkinlikleriyle Diyarbakır'da devam ediyor. Alanında uzman isimlerin Diyarbakır'ın tarihi, mimarisi ve manevi ruhunu anlattıkları söyleşilere şehirden ve çevre illerden binlerce katılımcı konuk oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:46
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        'Sur Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi
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        Sur Kültür Yolu Festivali’nin en ilgi çeken etkinliklerinden biri de söyleşiler... İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakırlılarla iki gece boyunca buluştu.

        Hatipoğlu, 'Dosta Doğru' başlıklı söyleşide güncel konulara değinirken, gelen sorulara da yanıt verdi. Prof. Dr. Oktay Bozan’ın “Milli Mücadele Döneminde Diyarbakır Kamuoyu” söyleşisi ise Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde, “Bilinen Diyarbakır’ın Bilinmeyen Yönleri” söyleşisi Şuara Mekan’da yapıldı.

        HER GÜNE BİR SÖYLEŞİ

        Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek söyleşi ve dinletilerse şöyle; 17 Ekim’de Prof. Dr. Davut Işıkdoğan, “Diyarbakır'da Peygamber Sevgisi ve Din Eğitimi” söyleşisini Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirecek.

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        Kurşunlu Meydanı’nda ise Serdar Tuncer’in “Şiirli Muhabbet”i Grup Dergah, Muzaffer Gürler dinletisi eşliğinde yapılacak. 18 Ekim Çarşamba, Prof. Dr. İrfan Yıldız “Artuklu Sarayı Kazında El-Cezeri İzleri” söyleşisi İç Kale Artuklu Sarayı’nda, Prof. Dr. Tahirhan Aydın’ın "Diyarbakır'da Sokak Çocuğu Olmak" söyleşisi Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde, Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan “Diyarbekirli Fikir ve Sanat Adamları” söyleşisi Şehzadeler Konağı’nda yaparken, Alişan Kapaklıkaya “Mutlu Aile, Mutlu Çocuk” söyleşisi ve Dursun Ali Erzincanlı ve Murat Belet dinletisi eşliğinde Kurşunlu Meydanı’nda gerçekleşecek.

        19 Ekim Perşembe, “Osmanlı Dönemi’nde Diyarbakır’da Eğitim” söyleşisi Prof. Dr. Hatip Yıldız tarafından Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde, 20 Ekim Cuma “Resmin Dili-Şiirin Sesi-Müziğin Nefesi” söyleşisi Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan tarafından Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

        21 Ekim Cumartesi, “Bu Toprakların Muhabbet Hatıratı” etkinliği Postnişin: M.Fatih Çıtlak eşliğinde Ulu Camii’de olacak. “Çok Katmanlı Kültür Mirasından Diyarbakır Suriçi Mimarisi” söyleşisini Doç. Dr. Nursen Işık, Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirecek.

        “Kültürümüz Mayamız” konulu söyleşi Sevgi Deniz ve Ali Nuri Türkoğlu tarafından gerçekleşirken, Kurşunlu Meydanı’ndaki etkinliğe Eşraf Ziya’nın dinletisi eşlik edecek. 21 Ekim Pazar, “Meali Devran ve Sema” Anlatımlarıyla Anadolu’nun Kadim Zikir Türleri” M.Fatih Çıtlak tarafından Ulu Cami’de gerçekleşecek.

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