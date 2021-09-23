Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 752'nci gününde sürüyor.

Kaymakam Çiftçi, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babalarla görüştü.

Gazetecilere açıklama yapan Çiftçi, 752 gün dünyanın gözü önünde devam eden, haklı ve kahramanca bir direniş yaşandığını söyledi.

Ailelerin okul çağına getirdikleri, devletine ve milletini hayırlı bireyler olması için yetiştirdikleri evlatlarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını dile getiren Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileler evlatlarını geri istiyor. Bu direniş her türlü takdirin üzerinde. Bu aileler sadece kendileri için değil bütün evlatlar için bölge halkı adına mücadele ediyor. İstiyorlar ki artık devletine, milletine, ailesine, topluma ve dünyaya hayırlı nesiller yetişsin. Bu yetişen nesiller PKK'nın ve diğer örgütlerin elinde heba olup gitmesin. Bu destansı direniş bölgedeki iklimi değiştirdi ve değiştiriyor. Annelerin haklı direnişi bütün insanlığın desteğini almış durumda."

"İnsan olan ve duygusu olan herkesin annelerin direnişini desteklemesi gerekir." diyen Çiftçi, ailelerin evlatlarını istemesinin kutlu bir mücadele olduğunu aktardı.

Çiftçi, aileleri sabırla sürdürdükleri kararlı mücadelelerinden dolayı tebrik ettiğini dile getirerek, bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğunu hatırlattı.

Diğerlerinin de sağ salim evlatlarına kavuşmasını dileyen Çiftçi, ailelerin arkasında olduklarını bildirdi.

Çiftçi, bu mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aileler birçok algıyı yıkıyorlar. Terör örgütü sadece anne ve babaların evlatlarını almadı. 2,5 yıldır belediyeye vekalet ediyorum. Belediye imkanlarının da nasıl istismar edildiğini, örgütün emrine verildiğini bizzat yaşıyor ve görüyorum. Dolayısıyla bölge insanına hizmet etmesi gereken paralar terör örgütlerinin emrine gönderildi. Bugüne kadar bölge insanı maddi ve manevi olarak istismar edildi. Bu direniş çok önemli ve anlamlı. Diyarbakır anneleri evlat nöbetine evlatları gelene ve terör örgütü diz çökene kadar devam edecek. Annelerin yüreğinden çıkan o güçlü ses terör örgütünü yenmeye yetecektir."