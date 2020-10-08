Sur'da yeniden işe alınan 130 belediye personeli temizlik yaptı - DİYARBAKIR

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Temizlik çalışmasına katılan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, yaptığı açıklamada, göreve başladıkları günden itibaren belediyenin hem kurumsal hem de mali alt yapısını güçlendirme noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Belediyenin, 10 ay öncesine göre bütün yönleriyle güçlü bir şekilde sahada hizmet vermeye çalıştığını ifade eden Çiftçi, "Görevi devraldığımızda Sur Belediyesi maalesef önceki zihniyetin elinde, 9 aylık süre içerisinde kurumsal alt yapısı neredeyse çökertilmiş, mali alt yapısı çok kötü bir şekilde bırakılmış bir belediyeydi. Personeline maaş, tediye, ikramiye ödeyemeyen bir durumdaydı ama çok şükür bugün belediye, bütün yönleriyle hem personele hem halka hizmet edecek ve bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, ödemelerini yapabilecek bir mali yapı ve bütçeye sahip oldu." diye konuştu

.- "Tekrar işlerine, ekmeklerine geri kavuştular"

HDP'li yönetim döneminde işlerine son verilen personele değinen Çiftçi, şunları söyledi:"Hiçbir kural tanımadan, emeklerine saygı duyulmadan, ekmek paralarıyla oynanarak 145 personelimizin işine son verilmişti. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu arkadaşlarımızı geri işe başlatma noktasında ciddi bir çalışma yaptık. 10 ay süren bu çalışma neticesinde belediyenin bütçesini düzelttik ve bu arkadaşları işe başlatacak duruma geldik." ifadelerini kullandı.

1 Ekim'den itibaren müracaat eden arkadaşlarımızın tamamı, 130 civarı arkadaşımız işe başladı. Geri kalan arkadaşlarımız başka belediyeler ve memurluğa başladıkları için başlamadılar. Bugün itibariyle 130 arkadaşımız bizimle beraberler. Tekrar işlerine, ekmeklerine geri kavuştular. Bugün de bu arkadaşlarımız ve belediyenin önceki personeliyle beraber ilçede temizlik kampanyası başlattık. Kampanyayı belli aralıklarla devam ettireceğiz."Sur'un, 33 medeniyete ev sahipliği yapan, kültürün ve medeniyetin beşiği bir ilçe olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu nedenle ilçenin temiz kalmasının önemli olduğunu, belediye olarak da en önemli faaliyetlerinden birinin temizlik olduğunu aktardı

.- "Belediye olarak araç filomuzu genişletiyoruz"

"Sur ilçemizi temiz tutmak noktasında daha büyük bir gayret göstereceğiz." ifadesini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:"Belediye olarak önümüzdeki aydan itibaren araç filomuzu genişletiyoruz. Daha önce kiralamayla yaptığımız işlemleri kendi araçlarımızla yapmış olacağız. 19 yıldır yönetimde olan kişilerin başaramadığı bir durumu artık başarmış olacağız. İnşallah Sur'un tamamını ki bu büyük bir alan, 122 bin 800 hektarlık bir alandan bahsediyorum ve bu alanın tamamının çöpünü toplamış olacağız. Bu ilk kez olacak çünkü daha önce sadece 50 köyün çöpleri toplanırken önümüzdeki aydan itibaren kendi araç ve personelimizle Sur'un 100 mahallesi ve 145 mezrasının tamamının çöpünü toplamış olacağız."

- Sur Belediyesinin personele borcu kalmadı"

Sur Belediyesinin bugün itibarıyla hiçbir personeline borcu kalmadı. HDP'li belediyeler tarafından maaşları, tediyeleri, ikramiyeleri ödenmeyen personele, o döneme ait borçların tamamı ödenmiş, yaklaşık 4 milyon lira civarında personel borcu bugün sıfırlanmıştır." diyen Çiftçi, emekli olan 27 personelin ikramiyelerinin tamamının peşin olarak ödendiğini aktardı.

Çiftçi, "Sur Belediyesi 10 aylık süre içerisinde adeta küllerinden yeniden doğdu. Kurumsal, mali yapısı ve her yönüyle dimdik ayakta olan bir belediye olarak bugün hizmet yürütüyor ve inşallah bundan sonra da daha güçlü bir şekilde mali, kurumsal ve alt yapısı güçlü bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermiş olacağız." dedi.

Abdullah Çiftçi, personelin tekrar işe başlamasında kendilerine destek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Münir Karaloğlu ve milletvekillerine teşekkür etti.

Çiftçi, daha sonra AK Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat, muhtarlar, belediyenin farklı birimlerinde çalışan personel ile ilçede temizlik çalışmasına katıldı, çöp topladı.Daha sonra esnafı ziyaret eden Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.