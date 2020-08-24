"Süpürgeci köyde" baba mesleğine ilgi azalıyor

Süpürge otunun yetiştirildiği köyde süpürge yapımı baba mesleği olarak görülürken, son yıllarda talebe bağlı olarak üretimin azalmasıyla köylüler, süpürge otu yetiştiriciliğini ve süpürge yapımını terk etmeye başladı.Köyde, önceki yıllarda 2 ila 3 bin dönümlük alanda ekilen süpürge otunun, son yıllarda 300 dönümlük alanda ekildiği belirtildi.Köy muhtarı Rıza Cıkla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süpürgeciliğin, Ormancık köylüleri için halıcılık gibi bir el sanatı olduğunu ifade etti.Önceden köydeki 150 hanenin tamamının süpürgecilikle uğraştığını ancak bu sayının yıllar içinde giderek azaldığını anlatan Cıkla, "Elektrikli süpürgelerin, naylon süpürgelerin çıkması nedeniyle ot süpürgeye talep azaldı. Talep azalınca köyde süpürgecilik yapan hane sayısı da azaldı. Şu an köylü gurbete gidiyor. Süpürgecilik yapan 10-15 hane kaldı." dedi.Eskiden köyden Türkiye'nin her yanına süpürge gönderdiklerini dile getiren Cıkla, "Haftalık 20 bin, 25 bin süpürge dikiliyordu bu köyde. Türkiye'nin her yerine 4-5 kamyon süpürge gönderiliyordu. Şimdi yaklaşık 15 hane, haftada 2 bin süpürgeyi ancak dikiyor. Ücret kurtarmadığı için köylü süpürge üretimini bıraktı, genellikle gurbete gidiyorlar." diye konuştu.Süpürge ustası Cesur Zengin de 25 yıldır süpürgecilik yaptığını ve mesleğin dedesinden babasına babasından da kendisine geçtiğini söyledi.Süpürge yapımında hala babasından kalan malzemeleri kullandığını belirten Zengin, azalan talep karşısında mesleğe de ilginin azaldığını, gençlerin süpürge yapımını öğrenmediğini dile getirdi.Ot süpürgenin tanesinin 20 liraya satıldığını, haftada 100 ile 200 arası süpürge ürettiğini aktaran Zengin, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!