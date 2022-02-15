Şüphelileri takip eden polis aracı devrildi: 2 polis yaralı

Olay İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galeri Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri içinde 3 kişinin bulunduğu 34 FZ 0238 plakalı otomobilden şüphelenerek 'Dur' ihtarında bulundu.
Şüpheliler de polisin uyarısına aldırış etmeden durmayarak kaçtı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
POLİS ARACI DEVRİLDİ
Şüphelilerin otomobilini polis ekipleri aynı cadde üzerinde durdurmak istedi. Orta refüje çarpan şüpheli otomobil, polis aracına çarpıp devirdi. Kaza sonrası 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Olay yerine Özel Hareket polisleri de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 polis memuruna ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
BİR ŞÜPHELİ, TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI ÇIKTI
Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan incelemede bir şüphelinin terör örgütü ile bağlantısının olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin kullandığı otomobilde ise 3 adet silah buldu.
Otomobilde bulunan deliller polis ekipleri tarafından tek tek toplandı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından şüphelilerin otomobili çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Devrilen polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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