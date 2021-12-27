Şüpheli otomobilden 'cephanelik' çıktı!

İHA

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili TEM Otoyolu Gültepe tesislerinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirildi. İHA'nın haberine göre; E.M. isimli şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.