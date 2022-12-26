Şüpheli araçtaki zanlı, polise bıçakla saldırdı!

DHA'nın haberine göre, Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda polis ekipleri, gece saatlerinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçan A.Ç., kendisini takip eden sivil polislere bıçakla saldırdı. Polisin etkisiz hale getirdiği A.Ç., gözaltına alındı.