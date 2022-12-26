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'Dur' ihtarına uymayıp polise bıçakla saldırdı

Kütahya'da hareketli anlar yaşandı. Kentte 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçan zanlı, kendisini takip eden polislere bıçakla saldırdı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı

Giriş: 26.12.2022 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Dur ihtarına uymayan zanlı, polise bıçaklı saldırdı ve... - En son haberler
Şüpheli araçtaki zanlı, polise bıçakla saldırdı!
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DHA

Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçan A.Ç., kendisini takip eden sivil polislere bıçakla saldırdı. Polisin etkisiz hale getirdiği A.Ç., gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda polis ekipleri, gece saatlerinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

İhtara uymayan A.Ç., kullandığı otomobille kaçtı. Polisin peşine düştüğü otomobil, bir süre sonra TOKİ kavşağında durdu.

Elinde bıçakla araçtan inip, sivil polislere saldıran A.Ç., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen A.Ç., polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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