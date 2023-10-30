Şüpheli aracı takip eden polise saldırdılar!

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Erzurum'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Yakutiye ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Ali A. (18) idaresindeki öğrenci servisini durdurmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayarak Şehit Alaaddin Çelik Caddesi'ndeki ofislerine doğru kaçan sürücünün kullandığı aracın plakası ekiplere bildirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede ofislerinde yakalanarak gözaltına alınmak istenen sürücü ile akrabaları M.E.A, D.A. ve Y.A. polislerle tartıştı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine 2 polis memuru yaralandı.

Yaralanan polisler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Öğrenci servisi araç ise emniyet otoparkına çekildi.

Bu arada sürücünün ehliyeti olmadığı için ekiplerden kaçtığı öğrenildi.