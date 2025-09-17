Habertürk
        Şüpheler artıyor! Kardeş Cihan mı, baba Mesut mu? | Son dakika haberleri

        Şüpheler artıyor! Kardeş Cihan mı, baba Mesut mu?

        Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, yaklaşık 10 gündür kayıp olan Caner'le ilgili gelişmeler ve aile fertlerinin ifadeleri izleyicilerin gündemindeydi. Caner'in kayboluşuna ilişkin bugün canlı yayında özellikle kardeş Cihan ile baba Mesut'un açıklamaları tartışıldı

        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 21:58 Güncelleme: 17.09.2025 - 21:58
        Program sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Cihan’ın bazı çelişkili gördüğü ifadelerini gündeme taşıdı. Cihan, bu iddialara karşılık, “Hep ben konuşuyorum; kafamın karışması normal” diyerek kendini savundu. Baba Mesut ise, “Onun yanında gitti, ondan şüpheleniyorum” sözleriyle şüphelerini dile getirdi.

        O gün evde olduğu belirtilen görgü tanığı Aynur ise, Cihan ile abisi arasında kaybolmadan bir gün önce bir tartışma yaşandığını doğruladı. Aynur, Cihan’ın abisine küfür ettiğini ve Caner’in “Burası aile evi” diyerek uyardığını aktardı.

        Seyirciler, Cihan’ın “Bilseydim kalkmaz mıydım, göndermezdim; hatta evden çıkma derdim. Kendime zarar verirdim ama ona değil” şeklindeki ifadelerini dikkat çekici bulduğunu iletti. Didem Arslan Yılmaz, bu sözleri Cihan’a yöneltti; Cihan ise yanlış anlaşıldığını savundu.

