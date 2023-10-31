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        Haberler Gündem Şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden 'uçaksavar' mermisi' çıktı

        Şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden 'uçaksavar' mermisi' çıktı

        İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı. Mermiyi askerden hatıra olarak getirdiğini ileri süren kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 23:28 Güncelleme: 31.10.2023 - 23:28
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        Üzerinden 'uçaksavar' mermisi' çıktı
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        Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, sokakta şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri üst araması da yaptı.

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        Arama sırasında şüphelinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, uçaksavar mermisini askerden hatıra olarak getirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        #İzmir
        #uçaksavar mermisi
        #haberler
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