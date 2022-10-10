Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

İlçede dün aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar sonrası 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Dağın zirvesini kaplayan kar örtüsünün bulutlar, Van Gölü'nün maviliği ve ağaçlarla bütünleşen eşsiz görüntüsü çevredeki yerleşim yerlerinden görüntülendi.