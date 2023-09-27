Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Süperstar Ajda Pekkan, İzmirli hayranlarıyla buluştu - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan, İzmirli hayranlarıyla buluştu

        Ajda Pekkan, Bodrum, Çeşme, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de hayranlarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süperstar, İzmirli hayranlarıyla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ajda Pekkan, Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleştirilen konser maratonuna devam ediyor. Pekkan, Bodrum, Çeşme, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir Kültürpark Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

        Hayranlarının karşısına üzeri taşlarla kaplı siyah deri bir kostümle çıkan Ajda Pekkan, şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

        Yaz konserlerine devam edecek olan Ajda Pekkan, 16 ve 17 Ekim'de Harbiye Açıkhava'da, 3 Kasım'da ise Antalya Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ajda Pekkan
        #izmir konser

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Habertürk Anasayfa