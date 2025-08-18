'Süpermen'in kötü adamı Terence Stamp hayatını kaybetti

1960'lı yıllarda ünlenen ve Hollywood'un gişe rekorları kıran 'Süpermen' ve 'Süpermen II' filmlerinde baş düşman General Zod'u canlandıran Terence Stamp, hayatını kaybetti. İngiliz oyuncu, 87 yaşındaydı.

Ailesinin yaptığı açıklamada, "Hem oyuncu hem de yazar olarak, gelecek yıllarda insanlara ilham vermeye ve onları etkilemeye devam edecek olağanüstü eserler bıraktı. Bu üzücü zamanda mahremiyetimize saygı rica ediyoruz" denildi.

Oscar adayı Stamp, Pier Paolo Pasolini'nin 1968 yapımı 'Teorem' ve 1971 yapımı 'Cehennemde Bir Mevsim'den, trans bir kadını canlandırdığı 1994 yapımı 'Çöl Kraliçesi Priscilla'nın Maceraları'na kadar birçok filmde rol aldı.

Stamp'in sinemadaki ilk rolü, 1962 yapımı tarihi macera filmi 'Billy Budd'daki başrol karakteriydi ve bu rol ona Oscar adaylığı getirdi.

Sean Connery'nin yerine James Bond rolünü alamayınca İtalyan filmlerinde rol aldı ve 1960'ların sonlarında Federico Fellini ile çalıştı.

2008 yılında Tom Cruise ile başrol oynadığı 'Valkyrie'de, 2011 yılında Matt Damon ile başrol oynadığı 'Kader Ajanları'nda ve Tim Burton'ın yönettiği filmlerde rol aldı.

Beyazperdede son kez Edgar Wright’ın 2021 yapımı 'Last Night in Soho' filminde kısa bir rolle göründü.