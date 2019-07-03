Süpermarketlerde çekilen en ilginç fotoğraflar

Marketler, tıpkı metrobüs ya da havalimanları gibi binbir çeşit insanın karşılaştığı yerlerden biri. Hal böyle olunca buralarda ilginç anlara şahit olmak tabii ki kaçınılmaz. Örneğin market görevlisinin şüpheleri üzerine bakılan bebek arabasından çıkanlar oldukça şaşırtıcı.