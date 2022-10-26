Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Superman geri dönüyor! Henry Cavill Superman olarak geri döneceğini duyurdu!

Henry Cavill Superman olarak geri dönüyor!

DC'nin en sevilen karakterlerinden olan Superman'i canladıran Henry Cavill yeniden aynı rolle ekranlara dönüyor!

Giriş: 26.10.2022 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • SUPERMAN OLARAK GERİ DÖNÜYOR!

    Son olarak The Witcher dizisinde rol alan Henry Cavill yaptığı sosyal medya paylaşımı ile sevilen DC karakteri Superman'e döneceğini doğruladı.

  • DC'nin geçtiğimiz hafta vizyona giren ve gişede 140 milyon dolar hasılat eden Black Adam filminde küçük bir karede yer almıştı. 

  • "SÖZ VERİYORUM, BEKLENTİYİ KARŞILAYACAĞIZ!"

    Yaptığı paylaşımda Henry Cavill "Bunu paylaşmadan önce haftasonunun geçmesini beklemek istedim çünkü Black Adam’ı izlemeniz için zaman vermek istedim” dedi.

     

  • Yakışıklı oyuncu 39 yaşına girdi ve açıklamarına devam etti “Artık çoğunuz Black Adam’ı izlediğine göre resmen açıklamak istiyorum: Superman olarak geri dönüyorum” sözleriyle devam etti. Hayranlarına destekleri ve sabrı için teşekkür eden oyuncu, “Söz veriyorum, beklentiyi karşılayacağız” dedi.

  • DWAYNE JOHNSON İKNA ETTİ "THE ROCK"!

    The Hollywood Reporter'a göre Black Adam filminde başrol oynayan Dwayne Johnson, Henry Cavill'ı DC filmlerine geri getirmesi için ikna etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.