30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan süper teşvikli 23 yatırımdan birisi olan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri üretime başlayan ilk yatırım oldu. Tam kapasite üretime başlayan ve açılış için gün sayan Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki entegre tesisleri ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’nin ithal ettiği gübrenin yarısının burada üretileceğini söyledi.
Bakan Turhan, beraberinde Mardin Valisi Mustafa Yaman, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile "Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 1,2 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilen ve bin 500 kişinin istihdam edildiği Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Mardin için büyük önem taşıyan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde inceleme yapma fırsatı bulduğunu vurgulayan Turhan, buradaki fosfatın yanı sıra ülkenin farklı yerlerindeki madenlerde çıkan atık maddelerin de fabrikada işlenerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.
YILDA 600 MİLYON DOLARLIK İTHAL MALI KAZANDIRIYOR
Bakan Turhan, söz konusu fabrikadaki gübre üretiminin ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya değinerek, şöyle konuştu: "Dışarıdan döviz verip ithal ettiğimiz gübrenin yüzde 50'si bu tesiste üretilecek. Bunun değeri yaklaşık 360 milyon dolar. Yine diğer maden üretilen tesislerdeki atık malzemenin bir kısmının içindeki bakır, kobalt, gümüş ve demir gibi önemli metaller de bu tesiste sanayiye kazandırılıyor olacak ki; bunun da değeri yıllık yaklaşık 270 milyon dolar seviyesinde. Biz bu metalleri de yine yurt dışından alıyoruz. Özetle bu tesis ülkemize yılda 600 milyon doların üzerinde bir ithal malı, mamulü kazandırmış oluyor. Diğer yandan da atık olarak çevreye zararı olacak her türlü malı burada işleyerek mamul haline getiriyor. Döviz girdisi sağlıyor."
Turhan, tesise işlenecek ürünlerin taşınmasını sağlayacak demir yolunun da yıl sonu hizmete gireceğini kaydetti.
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