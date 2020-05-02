Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Piyango sonuçları açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Piyango şans oyunu sistemi getirildi. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor. Her gün bir kişi bir milyon TL ikramiye kazanıyor. İşte tüm detaylar...

SÜPER PİYANGO 2 MAYIS SONUÇLARI

02-05-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: NESİNE.COM-

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

761098

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

304341 369126 523432 927281 969354

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

3 6

SÜPER PİYANGO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.