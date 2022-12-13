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Süper Loto sonuçları sorgulama: 13 Aralık 2022 Süper Loto çekilişi sonucu bugün

Süper Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın ilk Süper Loto çekilişinde toplar döndü ve kazandıran numaralar belli oldu. İşte 13 Aralık Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 13.12.2022 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AÇIKLANDI! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 13 Aralık 2022 Süper Loto çekilişi sonucu bugün! Tıkla, öğren!

Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 13 Aralık 2022 Süper Loto çekilişine ilişkin tüm merak edilenler...

13 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI 2022:

4 - 21 - 30 - 38 - 49 - 57

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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