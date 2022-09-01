Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunu severler bu akşam sisal şans tarafından gerçekleşek canlı yayında 6 numarayı doğru bir şekilde bilmeye çalışıp 101,9 milyon tutarındaki büyük ikramiyeyi kazanmaya çalışacaklar. Peki Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte haberimizin ayrıntıları...