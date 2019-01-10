Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştireceği 586. hafta çekilişiyle belli olacak. Süper Loto'da en son 4. kez devreden büyük ikramiye 6 milyonu aşmıştı. Peki bu akşamki çekilişte Süper Loto büyük ikramiyesi sahibini bulabilecek mi? İşte 10 Ocak Süper Loto çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 10 OCAK 2019:

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 3 OCAK 2019: 2 - 5 - 27 - 36 - 40 - 51