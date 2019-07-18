Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 1'den 54'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden çekilen 6 numarayı bilen kişiye büyük ikramiyenin verildiği Süper Loto'da 4 haftadır üst üste 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 704 bin liralık büyük ikramiye bu akşamki çekilişe devretmişti. Bu akşamki büyük ikramiye tutarının ise 12 milyon lirayı bulması bekleniyor. İşte Süper Loto çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 18 TEMMUZ

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 11 TEMMUZ: 22 - 27 - 31 - 34 - 38 - 52