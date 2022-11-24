Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları belli oldu! 24 Kasım Perşembe | BÜYÜK ÇEKİLİŞ! Süper loto sonuç sorgulama ekranı, çekiliş numaraları açıklandı!

Süper Loto sonuçları belli oldu 24 Kasım 2022 Perşembe!

Haftanın dördüncü gününde saat 21.30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi canlı olarak açıklandı. Noter huzurunda yapılan çekilişte belirlenen 6 şanslı numara belli oldu. İşte, 24 Kasım 2022 Perşembe Süper loto sonuçları ve kazandıran numaralar...

Giriş: 24.11.2022 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları belli oldu! 24 Kasım Perşembe | BÜYÜK ÇEKİLİŞ! Süper loto sonuç sorgulama ekranı, çekiliş numaraları açıklandı!

Salı, Perşembe ve Pazar günleri açıklanan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda canlı yayında gerçekletiriliyor. 21.30'da başlayan çekiliş sonrası belirlenen 6 numara, büyük ödül kazandırmaya devam ediyor! İşte, 24 Kasım Perşembe günü yapılacak çekilişte kazanan numaralar...

24 KASIM 2022 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

6-10-17-23-54-57

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gaziantep'te terör operasyonu! 9 kişi yakalandı
Gaziantep'te terör operasyonu! 9 kişi yakalandı
MSÜ sınavı ne zaman?
MSÜ sınavı ne zaman?
BAE, Ukrayna Savaşı için diplomasiyi işaret etti
BAE, Ukrayna Savaşı için diplomasiyi işaret etti
KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı!
KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.