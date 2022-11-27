Süper Loto sonuçları belli oldu! 27 Kasım Pazar 2022 Süper Loto kazanan numaralar açıklandı mı? Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Salı, Perşembe ve Pazar günleri açıklanan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda canlı yayında gerçekletiriliyor. 21.30'da başlayan çekiliş sonrası belirlenen 6 numara, büyük ödül kazandırmaya devam ediyor! İşte, 24 Kasım Perşembe günü yapılacak çekilişte kazanan numaralar...

27 KASIM 2022 PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.