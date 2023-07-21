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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları belli oldu 20 Temmuz 2023 Perşembe! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası

        20 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto çekilişinde heyecan sürüyor. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklandı. İşte 20 Temmuz 2023 Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 00:38
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da canlı yayında açıklandı. Şans oyunuseverler gözünü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevirdi. İşte 20 Temmuz 2023 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        20 TEMMUZ 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        14 - 23 - 24 - 34 - 37 - 56

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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