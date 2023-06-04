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Haberler Gündem Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 4 Haziran 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 4 Haziran 2023 Süper Loto çekilişi sonuçları

Süper Loto heyecanı haftanın son çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte, 4 Haziran 2023 Pazar Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 04.06.2023 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 4 Haziran 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı!
HABERTURK.COM

Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ikinci çekilişi bugün yapıldı. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 4 Haziran 2023 Pazar Süper Loto sonuçları...

4 HAZİRAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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