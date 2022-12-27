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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 27 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto sonuçları için heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftada üç gün düzenlenen Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklanıyor. İşte 27 Aralık 2022 Pazar Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...

Giriş: 27.12.2022 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları AÇIKLANIYOR! 27 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...
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Süper Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayında düzenleniyor. Şans oyunu tutkunları 21.30'da açıklanacak Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 27 Aralık Salı 2022 Süper Loto çekilişi hakkında detaylar...

27 ARALIK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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