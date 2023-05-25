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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Mayıs 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama

Süper Loto sonuçlarında geri sayım sürüyor. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 25 Mayıs 2023 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

Giriş: 25.05.2023 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Mayıs 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama! Tıkla, öğren
HABERTURK.COM

Süper Loto çekilişi hafta iki noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilmektedir. Şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 25 Mayıs 2023 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

25 MAYIS 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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