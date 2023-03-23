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23 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu!

Haftada üç gün canlı yayında çekilen Süper Loto çekilişi bu gece gerçekleştirildi. Noter huzurunda belirlendi sayılar 21.30'da açıklanacak İşte, 23 Mart Perşembe günü Süper Loto sonuçları...

Giriş: 23.03.2023 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Mart Perşembe 2023 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün çekilen Süper Loto'nun bu hafta yapılacak olan çekilişiyle açıklandı. Noter huzurunda çekilen numaralar sonrası kazandıran sayılar belli olacak. İşte, 23 Mart 2023 Perşembe günü Süper Loto sonuçları...

21 MART 2023 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI:

8-11-21-43-45-59

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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