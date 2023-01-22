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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 22 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonucu belli oluyor!

Süper Loto sonuçlarında geri sayım başladı. Haftada Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen Süper Loto'da heyecanı bu akşam da devam ediyor. Noter huzurunda canlı yayında açıklanan Süper Loto sonuçları 21.30'da belli olacak.

Giriş: 22.01.2023 - 20:30 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 22 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
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Süper Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. 22 Ocak 2023 Süper Loto çekilişine dair detaylar birazdan haberimizde...

22 OCAK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI BİRAZDAN AÇIKLANACAK

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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