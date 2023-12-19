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        Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 19 Aralık 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

        Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 19 Aralık 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişiyle başlıyor. Şans oyunu tutkunları Süper Loto'da kazandıran numaraları merak ediyor. Süper Loto'da şansını deneyenler için Süper Loto sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 19 Aralık 2023 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 19:49 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:49
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar
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        Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Süper Loto sonuçları saat 21.00'de açıklanıyor. Şans oyunu tutkunları 19 Aralık Salı günü gerçekleştirilen haftanın ilk Süper Loto çekilişinde kazandıran numaraları araştırıyor. İşte 19 Aralık 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        19 ARALIK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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