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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos 2023 Salı Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos 2023 Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başlıyor. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanmaktadır. İşte 15 Ağustos 2023 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 19:54
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto sonuçlarında geri sayım başladı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün yapılıyor. Şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 15 Ağustos 2023 Salı Süper Loto sonuçları...

        15 AĞUSTOS 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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