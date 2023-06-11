Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 11 Haziran 2023 Süper Loto çekiliş sonucu tıkla, sorgula

Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 11 Haziran 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın son Süper Loto çekilişi sonuçları ile kazandıran şanslı numaralar 21.30'da belli oluyor. Şans oyunuseverler için Süper Loto sonuçları ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, 11 Haziran 2023 bugün Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Giriş: 11.06.2023 - 20:53 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 11 Haziran 2023 Süper Loto çekiliş sonucu tıkla, sorgula
HABERTURK.COM

Süper Loto'da heyecan bu akşam devam etti. Bilindiği üzere Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sisal Şans tarafından haftada üç gün noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları araştrılıyor. İşte, 11 Haziran 2023 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

11 HAZİRAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto'da kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhuriyet gazetesinden iddialara yanıt
Cumhuriyet gazetesinden iddialara yanıt
MSB: 2'si sözde yönetici 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2'si sözde yönetici 7 terörist etkisiz hale getirildi
Devrilen otomobildeki sağlık personeli öldü, nişanlısı yaralandı
Devrilen otomobildeki sağlık personeli öldü, nişanlısı yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.